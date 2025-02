Em Khabarovsk, 55 % da precipitação mensal caiu em cinco dias em cinco dias

Como Relatado Na administração de Khabarovsk, Mbu “Sul”, Mbu “Vostok” e Mbu “North”, a limpeza de 24 horas da rede rodoviária continua em todas as partes da cidade. Durante a noite, 193 toneladas de mistura de sal de areia foram espalhadas, 260 metros cúbicos de neve foram removidos e exportados.

A neve não para nas estradas de queda de neve, flutuações. Os motoristas são convidados a não deixar carros ao longo dos trilhos para não perturbar o equipamento.

Os russos do Ministério da Emergência da Rússia Quatro à noite ajudaram os motoristas cujos carros estavam em anormalidades da neve. Não há vítimas. O movimento de ônibus de passageiros na raiva A -376 Khabarovsk – Lidoga – Vanino é limitado no local de 420 – 533 km (distrito de Vaninsky). Várias rotas de ônibus entre assentamentos foram canceladas. O movimento ao longo da travessia de gelo da cidade de Amursk – Village Voznesenskoye está temporariamente fechado. Os aeroportos normalmente funcionam, as pistas são excluídas.

Os preditores prevêem que o ciclone durará em sétimo fevereiro. Na região, haverá neve, em alguns lugares fortes e muito fortes, uma tempestade de neve, reforço do vento até 19 a 24 metros por segundo, Relatado No Ministério das Direções do Estado da Rússia na região.