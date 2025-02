Em Khabarovsk, o jipe ​​desabou em um ônibus e voou para longe em um bonde

Como Relatado Na inspeção de tráfego estadual de Khabarovsk, o acidente ocorreu às 11h03. De acordo com dados preliminares, o motorista da Toyota Land Cruiser passou pela Volochaevskaya Street, não ofereceu benefícios no movimento quando atingiu e bateu com um ônibus 33 rotas. Pelo golpe, o jipe ​​continuou o movimento descontrolado e caiu de um bonde que passava.

Como resultado de um acidente, não há feridos.

As causas do incidente são entendidas pelos funcionários do Serviço de Rodoviário-Patrola.