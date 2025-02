Em Khabarovsk, quase o dobro do padrão de neve mensal caiu

A queda de neve acabou e os serviços rodoviários no relógio estão dispostos as ruas da cidade. Em Khabarovsk, 23,6 milímetros de precipitação caíram em sete dias de fevereiro, que é 196 % do padrão mensal.

“O trabalho é difícil. Agora que, quando o elemento é retirado, é necessário se concentrar na limpeza das estradas ao longo da qual o transporte público se move, remova os eixos de neve que dificultam a avaliação ao deixar as ruas secundárias” – – – disse Prefeito da capital regional Sergey Kravchuk.

Atualmente, as empresas de administração estavam envolvidas com toda a equipe de funcionários – cerca de uma mil pessoas e meia, outras 230 são desenhadas. Funcionários municipais, funcionários das prefeituras subordinadas de instituições, bem como cidadãos que vão para a rua chutando em suas mãos, continuam a combater as consequências da queda de neve.

Funcionários do Ministério da Rússia de Situações de Emergência ajudam os motoristas que estão em gordura da neve. Nos elevadores, eles oferecem ajuda a caminhões pesados, carros e ambulâncias. No total, os funcionários do departamento de resgate ajudaram os motoristas nas estradas mais de 25 vezes durante a queda de neve.

Em conexão com a melhoria das condições climáticas Excluído Restrições ao movimento de veículos de passageiros e pesados ​​na estrada regional “Selikhino – Nikolaevsk – On – Amur” e a Highway Federal A -376 “Khabarovsk – Lidoga – Vanino – Komolsk -on -Amur” na seção 34 – 118 quilometadores.

Além disso, hoje às 17:00 horário local Abrir Aeroporto Nikolaevsk-on-Amur. Os funcionários do serviço terrestre do aeroporto concluíram a limpeza do início e das passarelas da neve. O aeroporto funciona a noite toda – aceitar e dirigir voos.