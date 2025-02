Em Kostroma com o funcionário da Transavtosnab, ocorreu um acidente

A Inspeção do Trabalho do Estado na região de Kostroma relata que os direitos trabalhistas de um funcionário da Transavosnab, com o qual ocorreu um acidente difícil, são restaurados.

O infortúnio ocorreu após um acidente de transporte, esclarece o ministério. Ele tomou medidas apropriadas sobre o empregador até o momento da responsabilidade administrativa.

Após a investigação sobre o acidente, o representante da empresa enviou documentos para identificar os riscos profissionais no local de trabalho do motorista do carro e na implementação de atividades para gerenciar riscos profissionais.