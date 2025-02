A primeira etapa da Liga Infantil de Judô, dedicada ao Defensor da Pátria, ocorreu em Krasnodar. O torneio está organizado pela quarta vez e se tornou tradicional. Um de seus patrocinadores era o deputado para Zsk Boris Yunanov.

As competições uniram jovens judocas não apenas de todo o Kuban, mas também de outras regiões-crimea, a região de Rostov, o território de Stavropol, Karachay-Cherkessia, Inguchetia e Kabardino-Balkaria. Isso indica a crescente popularidade do judô entre os jovens. Os participantes tiveram a oportunidade de mostrar suas habilidades e competir pelos preços.

Boris Yunanov observou que o apoio ao esporte infantil desempenha um papel importante. Segundo o parlamentar, a contribuição para o desenvolvimento de jovens atletas ajuda a fortalecer a saúde da nação e o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Este ano, os organizadores planejaram quatro etapas do torneio. De acordo com os resultados de todos, os atletas marcarão os óculos laterais e, no final da temporada, eles determinarão os melhores judocas.

Antes, MK no Kuban escreveu que os judocos do território de Krasnodar se apresentarão na Copa da Europa nos 8 e 9 de fevereiro.