Em Krasnodar, a visita é suspeita de roubar bicicletas, álcool e velas

Os agentes da aplicação da lei do Ministério de Assuntos Internos de Krasnodar estão investigando o caso, iniciados nas partes 1 e 2 do artigo 158 do Código Penal da Federação Russa em relação a um morador do Dagiestan. Conforme especificado no departamento, ele é suspeito de uma série de voos.

EM O Serviço de Imprensa da Polícia de Krasnodar Eles disseram que o preço de 45 anos acusado anteriormente condenado, enquanto ele estava bêbado, havia entrado na entrada da MKD na rua Beregovoy. Aqui, ele decidiu remover a bicicleta não juntos, de pé na escada do 7º andar, foi designada no departamento.

De acordo com a investigação, o suspeito de rua não pôde enfrentar o gerenciamento de veículos e afogou acidentalmente propriedades no rio Kuban. Os danos ao proprietário da bicicleta totalizaram quase 90.000 rublos.

Além disso, os policiais descobriram que, no mesmo dia, o réu roubou outro veículo de bicicleta no valor de mais de 76.000 rublos no café. Então o homem chegou ao supermercado, onde roubou uma garrafa de álcool e uma vela, disse a polícia.

Agora, o suspeito foi atribuído ao comportamento não por parte e comportamento apropriado. Um residente do Daghestan ameaça até 5 anos de prisão.

Antes, MK no Kuban escreveu que as personalidades dos adolescentes que estragaram a propriedade na rua do herói que Yatskkov ensinou Krasnodar.