Em Krasnodar, os pesquisadores prenderam um homem acusado de incendiar três restaurantes

O homem explicou que havia recebido instruções através de um mensageiro e enviou relatórios a pessoas não geidificadas. O suspeito preparou com antecedência para o incêndio criminoso e comprou líquido inflamável. Na noite de 25 de janeiro, ele chegou ao centro de Krasnodar e, por sua vez, incendiou três restaurantes.

“Durante o interrogatório, o suspeito confessou que a investigação pretendia solicitar a prisão do suspeito. Um caso criminal foi aberto contra o jovem por tentativa de assassinato de duas ou mais pessoas de uma maneira geralmente perigosa e destruindo a propriedade de outra pessoa “, disse o serviço de imprensa do diretor de investigação da Federação Russa de Kuban.

Os pesquisadores agora determinam as circunstâncias do incidente e coletam evidências. O chefe do departamento, Andrei Maslov, colocou o caso sob controle pessoal.

Foi relatado anteriormente que, na noite de 25 de janeiro, ocorreu um incêndio em três restaurantes em Krasnodar. O suspeito foi preso; Ele acabou sendo um morador de 19 anos do distrito de Dinsky, adjacente à cidade. Ele disse à polícia que as ordens foram dadas a ele por um cidadão da Ucrânia, que prometeu 35 mil rublos para o incêndio criminoso.