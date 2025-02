Em Krasnodar, um visitante de 27 anos aparecerá no tribunal, acusado de fraude. Isso foi relatado no serviço de imprensa do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia na cidade.

Sabemos que, na rua Karasunskaya, entre dois homens dentro, ocorreu uma luta. Uma testemunha ocular do evento foi um residente de 27 anos da República de Destan. Depois de entender a situação, o homem convenceu um dos participantes do conflito a transferir 25.000 rublos para ele. Em troca, a testemunha ocular de luta anteriormente condenada prometeu não chamar a polícia. Depois de receber o dinheiro, o atacante desapareceu.

Anteriormente, a MK em Kuban escreveu que em Krasnodar, um morador foi acusado de fraude sob o pretexto da prestação de serviços jurídicos. O acusado e seu cúmplice descobriram que seus conhecimentos deviam três homens e desenvolveram um plano. Segundo os investigadores, o acusado se apresentou ao credor por advogados experientes e ofereceu ajuda para remover o ônus judicial do devedor da cobertura pertencente à sua esposa com seu consentimento à venda.