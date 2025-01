Em Kuban, o óleo combustível foi completamente bombeado para longe de um navio -tanque preso

Para bombear o óleo combustível, a massa congelada teve que ser aquecida. Para isso, 10 toneladas de água doce foram fornecidas ao navio, após o aquecimento do vapor foi fornecido pela sala de máquinas para os tanques de carga. A partir de 19 de janeiro, quando as massas atingiram uma situação plástica, ela ainda era bombeada para um tanque de bitump fechado. Esperava -se que o trabalho levasse até o final de janeiro, mas eles foram concluídos mais cedo do que o planejado: no último sábado, o vice -primeiro -ministro Vitaly Savelyev anunciou a conclusão do bombeamento de óleo combustível dos principais compartimentos do tanque estabelecido. Segundo ele, 1.488 toneladas de óleo combustível foram bombeadas do navio -tanque no período de 19 a 25 de janeiro.

Vamos ao convés do navio -tanque. E os óleos combustíveis nítidos de óleo combustível tocaram imediatamente suas narinas. Nas proximidades da carga aberta, sua concentração se torna tão insuportável que é impossível respirar. É por isso que analisamos o respeito, enquanto os especialistas do serviço de navio da Marinha se preparam para o próximo “mergulho” no porão para pegar o óleo combustível restante. Eles usam roupas protetidas, ásperas, chapéus e máscaras de gás e desaparecem na escuridão de uma das persianas. Apesar de o volume principal ser bombeado, o casal substituto se move sob a cintura na mistura. Por um lado, um ventilador zumbido fornece ar fresco na sala, por outro, suga fumaça tóxica. “Trabalhamos por 30 a 40 minutos e ficamos de olho em como nos sentimos”, diz um dos funcionários do serviço de navio marinho. E o próprio navio está aguardando a remoção. O navio deve ser totalmente dividido e removido antes de 31 de março.

Os cientistas propuseram métodos diferentes para coletar óleo combustível do solo, mas a opção final não é exatamente exatamente

A costa poluída e as águas do Mar Negro ainda são liberadas dos restos de produtos petrolíferos de navios -tanque desmoronados. Durante a operação de ajuda de emergência, mais de 170.000 toneladas de areia e solo contaminados foram removidos das praias de Kuban. E especialistas da equipe de mergulho do Ministério da Rússia de Situações de Emergência na área de Vityazevo-Pier apenas na Anapa removeram mais de 1.400 kg de óleo combustível do solo.

É prometido que as praias do resort estarão livres de óleo combustível neste verão. Isso foi anunciado em 24 de janeiro pelo Ministro dos Recursos Naturais e pelo meio ambiente da Federação Russa, Alexander Kozlov. “Neste verão, a praia de Anapa deve atender aos padrões. Pode não haver óleo combustível na praia “, disse Kozlov. O ministro observa que a terra poluída é transportada para um local temporário para isso e que novas soluções tecnológicas também serão usadas nas praias. No futuro, isso deve melhorar a condição das praias. Em particular, eles pretendem instalar novas construções hidráulicas – as quebras, o que ajudará a manter a costa. Eles querem realizar esse trabalho em uma das estações intermediárias, mas na próxima temporada de verão todas as partes da costa devem ter sido trazidas para a condição padrão.

Enquanto isso, uma vala e um dique estão sendo colocados em Anapa ao longo da costa e as redes do polipropileno são esticadas em duas fileiras para reter produtos petrolíferos. Os especialistas garantem que essa tecnologia impedirá a propagação de produtos petrolíferos na praia e reduzirá a área de limpeza. Neste trabalho, os residentes de Anapa estão envolvidos e centenas de voluntários de todo o país que vieram em socorro. Todo mundo acredita que o mundo inteiro, como sempre fizemos, poderá salvar o mar e a costa.

Enquanto isso

Em Sebastopol, onde continuam removendo o óleo combustível da costa, foi introduzido um regime de emergência federal.

“Isso nos permitirá atrair poderes e recursos extras de órgãos executivos federais e empresas estatais e oferecer o apoio financeiro necessário à nossa região”, disse o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev.

Em Sebastopol, a situação agora está estável; Não são registradas novas emissões significativas de óleo combustível. Cerca de 600 toneladas de areia e seixos contaminadas com óleo combustível já foram removidas da costa. A duração da costa de Sebastopol é de 165 quilômetros e inclui muitas baías naturais. Agora há limpeza em praias selvagens e partes da costa que são difíceis de alcançar. Alguns só podem ser alcançados por mar. Não pode haver equipamentos de construção; Tudo tem que ser feito à mão.

Eles também quebram a cabeça sobre como podem remover o óleo combustível do fundo do mar. Nas proximidades do tanquewrak, mergulhadores do Ministério da Rússia de Situações de Emergência e do Serviço de Resgate da Marinha descobriram acumulações de óleo combustível no solo e na coluna de água. De acordo com o chefe do Ministério da Rússia de Situações de Emergência, Alexander Kurenkov, os cientistas propuseram métodos diferentes para coletar óleo combustível do solo, mas a opção final ainda não é exatamente. Isso acontece depois que os métodos foram testados na prática.

Atualmente, não há novas emissões de óleo combustível do casco afundado de Volonont-2112. De acordo com Rosmorrechflot, os mergulhadores o selaram. Agora, é tarefa verificar a força do casco -tanque e a espessura do metal usando um dispositivo ultrassônico especial. Isso determina como as partes do navio são içadas do solo.

Os cientistas ambientais alertam que, como o óleo combustível fluía livremente dos navios afundados por um longo tempo, eles poderiam ser transportados por correntes e tempestades do mar por centenas ou até milhares de quilômetros quadrados. Recolher em uma área tão grande será extremamente difícil.

No entanto, nem tudo é tão sem esperança, diz Svetlana Rubtsova, candidata a ciências biológicas, vice -diretor do Instituto de Pesquisa Avançada da Universidade Estadual de Sevastopol.

– Existe uma tecnologia para o uso de bolhas de ar, que ajuda a trazer óleo combustível para a superfície e depois capturá -las com a ajuda de métodos conhecidos. Você pode usar ferramentas de sorção magnéticas, resíduos de usinas de carvão e trabalhos em madeira. No que diz respeito às bactérias, alguns deles são capazes de quebrar produtos petrolíferos em conexões simples. Mas se não removermos urgentemente o óleo combustível do fundo e da coluna de água, ele aquece, aumentará e acabará em nossas praias novamente na temporada de verão.

Preparado por Yulia Krymova