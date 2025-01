Na capital do território Nightingale, a comissão de monitoramento do estado dos objetos e do cumprimento dos requisitos verificou mais de 100 pátios.

Conforme explicou o serviço de imprensa da administração municipal de Kursk, os especialistas prestaram especial atenção à implementação das regras de paisagismo por parte das sociedades gestoras e associações de proprietários.

Assim, foram elaborados 10 autos e autos de infrações. 7 crimes dizem respeito a inscrições em fachadas, 6 crimes dizem respeito a lixo nas instalações.

As listas de infratores incluíam: “Leader+”, “Communal Centre”, “Aurora+”, “UK Raduga”, “UK HOA”.