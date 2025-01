Em Kursk, a localização do ponto de coleta regional foi alterada

Em Kursk, a localização do ponto de coleta regional na rua Soyuznaya foi alterada. Tal deve-se à execução do contrato celebrado pela Comissão de Habitação e Serviços Comunais para dotar vários pontos de paragem com novos pavilhões.

O canal de telegramas “Transportes e estradas da região de Kursk” informou sobre isso hoje, 16 de janeiro. Os passageiros foram informados que o embarque e o desembarque passariam a ocorrer em novo local. Ou seja, em frente ao centro comercial Soyuz.

Os passageiros são aconselhados a planear a sua viagem com antecedência. Anteriormente, nossa publicação informou que 19 paradas de transporte público foram instaladas na rua Let Oktyabrya, 50, em Kursk.