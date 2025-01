Na biblioteca regional chamada ASEEV, o evento de “Holocausto: não há período de limitação”.

A reunião comemorativa no âmbito do Globus Country Club foi cronometrada internacionalmente em memória das vítimas do Holocausto. Os chefes de organizações públicas e os representantes de comunidades de diferentes nacionalidades e confissões se reuniram durante o evento.

“Na região de Kursk, eles ainda se lembram da tragédia do século passado. Isso faz parte da nossa história comum e não devemos esquecê -la. Bem como crimes da Alemanha fascista durante a grande guerra patriótica. Choramos com os judeus não apenas neste dia de memória em 27 de janeiro, mas cada vez que falamos das atrocidades dos nazistas “, disse Alexander Shapovalov, representativo do Ministério da Política Interna e da Juventude na região.

Em memória dos seis milhões de vítimas do Holocausto, o público ligou as velas e honrou o minuto de silêncio.