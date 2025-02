A decoração querida de uma casa particular inchou no primeiro inverno. O caso de obras de construção de baixa qualidade foi levado em consideração perante o Tribunal Distrital Industrial de Kursk, no qual um morador local apresentou uma queixa.

No comunicado à imprensa, ela escreveu que, em 4 de maio de 2021, ela contratou o empresário para ennobrar a aparência externa de sua casa usando uma “fachada molhada”. A área do acabamento era de 180 metros quadrados. O custo do trabalho sob o contrato concluído é de 227.000 rublos.

A mulher pagou pelo valor total. Mas no primeiro inverno após o reparo (em fevereiro de 2022), muitas falhas apareceram nas paredes: inchaço de gesso decorativo, fluindo no porão da casa. O cliente exigiu que os fabricantes eliminassem lacunas, mas o empresário o recusou. Eu tive que entrar em contato com Rospotrebnadzor, a polícia, o tribunal.

Especialistas descobriram que o custo do trabalho de catering era de 281.000 rublos. O Tribunal Distrital Industrial concedeu o julgamento reivindicado e concedido ao réu, bem como à sanção, uma multa e uma compensação por danos não especuniários de mais de 795.000 rublos, disse o sistema judicial da região de Kursk.

O contrato foi concluído entre o requerente e o réu é rescindido.