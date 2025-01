Em Kursk, um motorista roubou 350.000 rublos de um passageiro ferido em um acidente

O crime foi cometido após visitar uma boate.

Em Kursk, dois conhecidos chegaram a um estabelecimento de entretenimento na noite de 12 de setembro de 2024. Depois de alegrar o tempo livre, os homens se reuniram em sua casa. Para pagar a encomenda, a vítima entregou ao amigo o seu cartão do banco e o seu código PIN. Após o pagamento, ele não devolveu o cartão.

– Estávamos voltando da discoteca de carro, o réu dirigia. No caminho ocorreu um acidente que resultou na lesão do passageiro e hospitalização, informou o Ministério Público regional.

Enquanto o camarada lambia as feridas, seu amigo retirou 350.000 rublos de seu cartão do banco e gastou-os em suas próprias necessidades.

Pelo veredicto do Tribunal Distrital de Leninsky de Kursk, um homem de 32 anos foi condenado a 1 ano de trabalhos forçados com uma dedução mensal de 15% da renda do estado.

Ele devolveu o dinheiro roubado.