Em 19 de fevereiro, o Tribunal Distrital de Yai, na região de Kemerovo, proferiu um veredicto no caso de “organizar uma atividade organizacional extremista” (parte 1.1 e 2 dos artigos 282.2 do Código Penal) já condenado por 18 anos a um morador local do Os moradores, disse Ria Novosti.

De acordo com a investigação, o homem que cumpriu o termo de acordo com o artigo sobre os procedimentos violentos de natureza sexual em relação às crianças (“B” B “B” Parte 4. Artigo 132 do Código Penal) no regime estrito Colônia, “Ação derivada para incluir os cidadãos da Federação Russa nas atividades da organização extremista” Movimento Internacional do LGBT “”.

O tribunal condenou um homem a seis anos na colônia. Dado o período anterior, eles passarão mais 15 anos na colônia e dois anos sob o limite de liberdade.

Como Presta atenção A Publicação Mediazon é o primeiro veredicto conhecido no actremismo LGBT, emitido após o cargo de promotor geral proibir o “movimento internacional LGBT” na Rússia.

Em novembro de 2023, a Suprema Corte da Federação Russa em um processo do Ministério da Justiça anunciou o “movimento internacional LGBT” da organização extremista e a proibiu na Rússia. O primeiro processo criminal após o anúncio do movimento extremista “LGBT” abriu em meados de março de 2024 em conexão com as atividades da posição de Orenburg Bar. O diretor do clube Alexander Klimav e o administrador da Instituição Diana Kamilyan estão na prisão desde março de 2024.

Em 30 de novembro de 2024. Em Moscou, no caso de LGBT-Extermiam, Andrei Kotov, 48 anos, foi detido, logo enviado preso. Segundo os pesquisadores, Kotov fundou o Men Trevel Tourist Club, que organizou viagens para o povo LGBK. Em 29 de dezembro, sabia -se que Andrei Kotov foi encontrado morto na prisão.

No centro de detenção em Moscou, morreu o diretor da agência de viagens para homens em Trevel Andrei Kotov. Ele é acusado de organizar uma turnê de Quir-Human