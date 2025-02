Em Lipetsk UK “Opção” enfrenta uma multa para um porão inundado e água fria

Os moradores do prédio de apartamentos n ° 49 na rue Nedelin de Lipetsk reclamaram para inundar os porões e a temperatura da temperatura da água quente com padrões estabelecidos. A inspeção de moradias estaduais (GZHI) da região de Lipetsk realizou uma auditoria e confirmou os fatos das violações.

De acordo com o Serviço de Imprensa da GZH, os inspetores foram ao local e descobriram que os porões estavam realmente inundados e que a temperatura da água quente nos apartamentos não atende aos requisitos estabelecidos.

Fotos do Serviço de Imprensa Gzhi na região Lipetsk













Após a auditoria contra a LLC “UK Option”, o caso de uma ofensa administrativa foi aberta sob a Parte 2 do ART. 14.1.3 Código administrativo da Federação Russa (atividades empresariais para a administração de apartamentos de apartamentos, violando os requisitos de licença). A empresa de gestão também fez uma ordem para eliminar as violações identificadas, cuja execução está sob o controle da declaração da habitação do estado.

Deve -se notar que uma ofensa administrativa sob a parte 2 da arte. 14.1.3 Código administrativo da Federação Russa, implica a tributação de uma multa administrativa em entidades legais no valor de 250.000 a 300.000 rublos. Assim, LLC “Código de opções” ameaça uma grande multa para a manutenção inadequada de um prédio de apartamentos.