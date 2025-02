Em Lipetsk, um homem de 31 anos caiu do 11º andar de um edifício residencial

No início da manhã de 1º de fevereiro, um sinal na queda de uma pessoa de altura entrou na unidade de serviço do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia em Lipetsk.

O incidente ocorreu na rua Katukov, no centro regional.

Os médicos da ambulância entregaram uma vítima de 31 anos ao hospital. Um homem está em um estado sério.

De acordo com o serviço de imprensa do Departamento de Assuntos Internos da Rússia, na região de Lipetsk, as circunstâncias e as causas do incidente são estabelecidas.

Anteriormente, o MK em Lipetsk relatou uma tragédia na Union Street, em Lipetsk. O corpo sem vida dos homens encontrou um edifício de alto nível n ° 15 na entrada.