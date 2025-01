Um homem de 48 anos que sofria de uma forma incomum de ataque cardíaco, que começou a se manifestar durante a jornada de trabalho, foi internado com urgência no Hospital Clínico Regional de Lipetsk. O único sintoma que ele relatou foi fraqueza severa.

Conforme informou o Hospital Clínico Regional de Lipetsk, o homem adoeceu no trabalho e seus colegas chamaram imediatamente uma ambulância. Na admissão na instituição médica foram realizados os exames necessários, incluindo eletrocardiograma, que revelou ritmo cardíaco raro.

Apesar da ausência dos sintomas clássicos de ataque cardíaco, os médicos suspeitaram de um grave problema cardíaco e decidiram interná-lo com urgência na sala de cirurgia. Aqui, após um exame minucioso, o diagnóstico foi confirmado: o paciente realmente teve um infarto, que poderia ser chamado de atípico, porque não se manifestou com as habituais dores no peito ou outros sintomas clássicos.

Os cirurgiões rapidamente colocaram um stent na artéria problemática, o que restaurou com sucesso o fluxo sanguíneo coronário. O quadro do paciente se estabilizou e ele recebeu o tratamento médico necessário.

Por enquanto, o homem se prepara para receber alta e continuar o tratamento em regime ambulatorial. Ele será acompanhado por um cardiologista e seguirá o programa de reabilitação prescrito para retornar à saúde normal e prevenir possíveis recaídas.

“Este caso destaca a importância de estar atento à própria saúde e procurar ajuda médica prontamente, mesmo na presença de sintomas vagos ou incomuns”, observaram os médicos.

Os médicos alertam que sintomas inesperados, como fraqueza súbita, podem ser um sinal de problemas graves e não devem ser ignorados. Os especialistas do Hospital Clínico Regional de Lipetsk recomendam que qualquer pessoa que tenha passado por tais alterações em sua saúde consulte imediatamente um médico, o que ajudará a identificar e eliminar antecipadamente problemas no sistema cardiovascular.