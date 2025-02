Em Madri, milhares de pessoas foram a uma reunião a preços do crescente

O comício maciço foi realizado na praça central da capital espanhola Puerta del Sol. Segundo os organizadores, dezenas de milhares de pessoas participaram da promoção. Essas informações são refutadas pelas autoridades locais, elas acreditam que apenas 15 mil pessoas estavam presentes na praça.

Os participantes da manifestação estão descontentes com o aumento dos preços das casas e exigem que as autoridades determinem os preços máximos. Além disso, eles pediram a expansão do fundo de habitação social. Um morador de Madrid cantou: “Housing é um direito, sem privilégio” e “moradia digna para todos!”

Segundo o jornal, esta não é a primeira reunião contra o crescimento dos preços das casas. Em outubro do ano passado, milhares de moradores locais também foram às ruas para expressar discordância com os custos excessivos do aluguel de apartamentos.