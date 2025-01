Em Magnitogorsk, o tribunal tratou de um litígio entre vizinhos na sequência de danos numa cerca comunitária

O incidente ocorreu em 20 de fevereiro do ano passado. Um tronco que caiu do telhado da casa do suspeito danificou a cerca e causou danos à parte frontal voltada para os vizinhos. Para isso, a vítima exigiu indenização pelo valor integral dos reparos. O réu, por sua vez, afirmou: Sendo a cerca partilhada, os custos da sua reparação deverão ser suportados por ambas as partes. E a neve que cai do telhado pode ser atribuída às condições naturais.

O tribunal examinou as circunstâncias do caso e uma perícia, que determinou que a causa da emergência foi a falta de coletores de neve no telhado da casa do suspeito, o que contradiz os códigos e regulamentos de construção adotados pelo Ministério da Construção do país. a Federação Russa. O custo total do reparo da cerca foi de 117,6 mil rublos, dos quais 109,7 mil rublos foram estimados para o reparo de toda a cerca e 7,8 mil para danos à casa do demandante.

No entanto, nem o autor nem o réu puderam fornecer provas dos direitos à cerca. Eles não o registraram separadamente como sua propriedade. O tribunal, portanto, rejeitou o pedido de indenização por danos à cerca sem o proprietário. Mas reconheceu o nexo de causalidade entre a negligência do réu e os danos na parte frontal da cerca lateral da casa do autor, em cuja melhoria investiu recursos próprios.

Como resultado, apenas 7,8 mil rublos foram recuperados em favor do demandante. Os vizinhos terão agora que trabalhar juntos para consertar a cerca. E então registre-o como propriedade conjunta.

A decisão do tribunal adquiriu força jurídica.