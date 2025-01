Em Makhachkala, a organização do movimento em um cruzamento animado mudará

A partir de 27 de janeiro, na Crossroads, na Bulach Street, em Makhachkala, a organização de trânsito mudará. Isso foi anunciado pelo vice -prefeito da cidade de Rustam Magomedov. As mudanças pretendem reduzir a probabilidade de atalhos de trânsito à hora da noite.

As principais mudanças afetarão a entrada da interseção no lado do Avenue Imam Shamil.

Os veículos que se movem na direção da partida da cidade receberão uma prioridade do movimento. A prioridade das viagens a outros cruzamentos permanecerá a mesma.

Para informar os motoristas das novas regras de tráfego, os painéis correspondentes serão instalados e significativos.