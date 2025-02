Andrey Zhdanov é um residente de Mariupol. Em 1969, na cidade, que era chamada seu nome na época, foi aberto o Museu Memorial House de Andrei Zhdanov, tornou -se um ramo do Museu de Lore Local de Zhdanovsky. A exposição foi colocada em 1º de maio em uma pequena casa do final do século XIX – foi como a rua Georgievskaya foi então. Nesta casa, supõe -se que o futuro líder do partido nasceu.

Em 1989, Zhdanov foi devolvido ao nome Mariupol, e o Museu de Andrei Zhdanov foi fechado, todos os materiais foram transferidos para o dinheiro do Museu de Lore Local. O que sobreviveu durante a luta em 2022 agora pode ser visto no museu.

Esses são os pertences pessoais de Andrei Zhdanov, livros da biblioteca da família, documentos, fotocópias de manuscritos, jornais com seus artigos, obras de artistas e escritores soviéticos, relatórios TASS.

A carreira de Andrei Zhdanov, filho do inspetor das escolas do povo do distrito de Mariupol, da província de Yekaterineslav, era até os padrões da época do Stalin, quando ups e quedas inesperados não eram raros. Ele passou de um agitador do Exército para um membro do Politburo com os poderes do ideólogo mais importante do partido.

Apesar do fato de Stalin às vezes criticar acentuadamente Zhdanov, ele manteve seu lugar no ‘círculo próximo de associados’ até sua morte. Ao mesmo tempo, a causa da morte de Zhdanov, que morreu aos 52 anos, ainda permanece um mistério.