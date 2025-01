Em meio à disputa da saudação nazista, Elon Musk diz que o algoritmo do Twitter é uma merda; aqui está o porquê

Os gestos de Elon Musk na cerimônia de posse do presidente dos EUA, Donald Trump, geraram polêmica na Internet. Alguns os compararam às saudações nazistas. Vários grupos de extrema direita compartilharam clipes das ações de Musk, onde ele colocou a mão no peito e estendeu-a duas vezes antes de dizer. “Meu coração está com você.”