Em meio à luta pelo poder em Karnataka, o Congresso diz aos legisladores estaduais para não fazerem comentários contra o partido – Karnataka News

O Congresso disse na segunda-feira aos seus legisladores em Karnataka para não fazerem declarações públicas que pudessem “envergonhar” o partido, caso contrário tomaria medidas rigorosas contra aqueles que falassem contra os interesses do partido. A diretriz severa do partido surgiu em meio a especulações sobre uma possível mudança de guarda no estado depois de março.

O desenvolvimento ocorreu no contexto do recente jantar do ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, com colegas selecionados do gabinete Dalit e ST na residência do ministro de Estado Satish Jarkiholi, que criou um burburinho sobre a possível troca da guarda em Karnataka após o orçamento do estado.

Durante uma reunião do Partido Legislativo do Congresso (CLP) realizada em Bengaluru, o secretário-geral do partido, Randeep Singh Surjewala, aconselhou os líderes do partido a não discutir assuntos internos do partido com a mídia. Ele enfatizou que tais discussões deveriam ser limitadas às plataformas partidárias.

Enfatizando a disciplina partidária, Surjewala disse: “Estamos aqui por causa do partido e ninguém está acima do partido”. Ele instou os membros a resolverem os problemas de forma privada dentro da estrutura partidária e a evitarem fazer comentários públicos.

A mensagem de Surjewala aos legisladores do Congresso de Karnataka veio depois de vários deles, incluindo ministros, falarem abertamente à mídia sobre a questão da mudança de liderança, com alguns indicando sua possibilidade, enquanto outros a rejeitaram.

Durante a reunião, Surjewala enfatizou a importância de resolver disputas dentro da estrutura partidária e instruiu os líderes a abordarem as divergências a portas fechadas, em vez de divulgá-las publicamente.

Siddaramaiah apoiou Surjewala e reiterou que todas as decisões devem estar alinhadas com a orientação do alto comando.

O Ministro-Chefe garantiu aos legisladores na reunião que emitiria ordens para “liberação imediata” de Rs 10 milhões para cada MLA para o desenvolvimento de círculos eleitorais. Ele também lhes disse que mais subsídios serão fornecidos no próximo orçamento.

DK SHIVAKUMAR DIZ QUE TRABALHARÁ DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PARTIDO

Em 11 de janeiro, o vice-ministro-chefe de Karnataka, DK Shivakumar, disse que não buscava o apoio de ninguém e que trabalharia de acordo com as diretrizes da liderança do Congresso.

Shivakumar, que também é presidente da unidade do Congresso estadual, disse que não quer forçar ninguém a adotar seu nome para o cargo principal.

“Não quero forçar ninguém, nem preciso do apoio de ninguém. Não quero que nenhum MLA grite meu apoio. É entre mim e o partido do Congresso. Farei tudo o que o partido quiser que eu faça.” “Estou apenas cumprindo meu dever”, disse ele.

Siddaramaiah também rejeitou as especulações sobre uma mudança de liderança, chamando-a de “jornalismo especulativo”. Ele instou a mídia a verificar os fatos, evitar o sensacionalismo e focar no bem-estar social em suas reportagens.

LUTA PELA LIDERANÇA DO CONGRESSO EM BELAGAVI

Enquanto isso, há uma luta de liderança em Belagavi entre os líderes do partido Jarkiholi e Lakshmi Hebbalkar. Jarkiholi afirmou que investiu Rs 3 milhões para construir três escritórios do Congresso de Karnataka do zero. No entanto, Hebbalkar respondeu, destacando seus esforços para liquidar Rs 27 milhões em dívidas.

Hebbalkar observou ainda que o escritório carecia de comodidades básicas como água e electricidade até à sua intervenção, sublinhando a sua contribuição na resolução de questões há muito pendentes.

(com contribuição do PTI)