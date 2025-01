Em meio ao acordo de cessar-fogo Israel-Hamas, imagens invisíveis do chefe do Hamas assassinado, Sinwar, aparecem em Gaza – Assistir | Notícias do mundo

Conflito Israel-Hamas: Surgiu uma imagem de vídeo invisível do líder do Hamas, Yahya Sinwar, que se acredita ter liderado os ataques de 2023 a Israel. O videoclipe, divulgado pela Rede Al Jazeera, mostra Sinwar nos campos de batalha de Gaza, dirigindo operações militares na área de Rafah.

Nas imagens, o líder palestino foi visto vestindo um colete militar, um bastão na mão e coberto por um cobertor.

Em particular, Sinwar foi acusado por Israel de ser o mentor dos ataques de 7 de Outubro, os mais mortíferos da sua história. Os ataques desencadearam um conflito massivo no conflito do Médio Oriente, causando uma ruptura entre o Ocidente e outros países pró-Palestina.

⚡️ Al Jazeera divulga imagens exclusivas de Yehya Sinwar no campo de batalha pic.twitter.com/dnp32ojdwv– Monitor de Guerra (@warmonitors) 24 de janeiro de 2025

Sinwar foi morto durante uma operação israelense em Gaza, três meses após o ataque. No clipe de 71 segundos, um grafite da palavra hebraica “norte” era visível na parede de um prédio onde Sinwar permaneceu por um breve período. Segundo relatos da mídia, é uma indicação de que as forças israelenses invadiram a casa antes de chegar lá.

Noutra imagem, o antigo chefe do Hamas foi visto num poste com outro homem, e um mapa foi aberto diante deles.

Sinwar ascendeu na hierarquia do Hamas. Ele foi morto em 18 de outubro do ano passado durante um ataque de Israel. Ele morreu horas depois de ser visto transportando seus pertences em um túnel de Gaza.

O Médio Oriente tem testemunhado conflitos desde 7 de Outubro de 2023, quando agentes do Hamas lançaram um ataque ao país gémeo de Israel através da fronteira de Gaza, ceifando a vida a mais de 1.200 pessoas e raptando outras 250 pessoas.

Em resposta ao ataque mortal do Hamas, Israel começou a atacar Gaza com ataques aéreos seguidos de operações terrestres. O Hamas afirma que as operações israelenses deixaram mais de 47 mil mortos na Faixa de Gaza.

É pertinente mencionar que os últimos momentos de Sinwar ocorreram num momento em que Israel e o Hamas deram um passo ousado e rejeitaram a violência por um breve período para transferir prisioneiros e reféns após um acordo de cessar-fogo, numa tentativa de garantir a paz no Médio Oriente e pôr fim a um conflito que dura um ano.