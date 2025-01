Em Milão, o primeiro grande topo nacional da escola sobre inteligência artificial

De sexta -feira, 31 de janeiro a segunda -feira, 3 de fevereiro, o Milão está organizando a próxima geração no Centro de Mico Congresso do Top, o primeiro grande evento nacional sobre inteligência artificial no mundo da escola, altamente desejável pelo Ministro da Educação e Mérito, Giuseppe Valditara . O evento, parte integrante da iniciativa “Futura School”, é dedicada a explorar o potencial e as implicações da inteligência artificial no campo educacional.

Pela primeira vez, mais de 1500 representantes de escolas italianas, incluindo alunos, professores e gerentes de escolas, enfrentarão os tópicos mais importantes relacionados à IA e às aplicações no sistema escolar, para que um grande laboratório de idéias tenha como objetivo promover a voz Disciplinas, de acordo com as medidas fornecidas pelo PNRR.

Inúmeras empresas do setor de inteligência artificial foram convidadas a participar dessa oportunidade de grande importância, enriquecer o debate e descrever o futuro das tecnologias na educação.

O Ministro da Educação e Mérito, Giuseppe Valditara, manterá uma percepção no Mico na segunda -feira, 3 de fevereiro, às 14h45. Depois disso, às 15h, o ministro intervirá na sessão plenária, para que as atividades do topo sejam fechadas.