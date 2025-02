A polícia na noite de 14 de fevereiro veio com um ataque a uma festa em homenagem ao Dia dos Namorados em Savoy em Moscou, canais de telegrama de tiro e mash. Funcionário do hotel confirmado RBC mantém uma ração.

A festa incluiu o DJ-Set Irina Hamakad. Ela publicou um tiro com um hacamad na sala onde foi realizado um ataque. Ela rejeitou quaisquer comentários na câmera.

De acordo com Mashh, cerca de 20 pessoas mascaradas foram a Savoy por volta das 13:00 e desligou a música. Shot escreve que os visitantes “colocaram no chão”. O vídeo postado por canais de telegrama mostra cães com cães com cães, além de automóveis para hotéis Savoy.

Segundo Mash, havia cerca de 80 convidados na festa.

Mash disse que há detidos sem citar detalhes. O tiro por sua vez escreveu que não havia informações sobre o detido.