Em Moscou, a questão entre os homens cresce para a cinta

De onde veio

Remoção é desconhecida -como o século XXI. De uma maneira científica, representa o roteiro (do verbo latino por Scarifico – Scratch), um fenômeno que foi registrado no século V aC na África. Representantes de diferentes grupos étnicos neste continente, aplicando cortes à pele, mostraram seu pertencimento à classe, status da comunidade, vitórias militares e muito mais. Por exemplo, padrões lineares foram encontrados com mais frequência em corpos e membros masculinos e padrões falciformes e circulares em mulheres. Mais tarde, em vários países europeus, as cicatrizes foram alteradas para selos e selos que foram escravos, prisioneiros, prisioneiros, prostitutas e outras coisas. A cicatriz como uma forma de arte apareceu no final do século pela última vez, graças a diferentes fenômenos decadentes.

A quem brutalidade

Na capital, são feitas cicatrizes, como se viu, mais frequentemente não para a arte, mas para dar a aparência de brutalidade. Suponha que ele cultivasse uma barba, o cabelo na cabeça estava no chuveiro – mas não mais corajoso. Mas uma cicatriz com uma referência às “mudanças” dos jovens parece ajudar a dar peso ao charme e atrair amigos. Como disseram no salão do Arbat, há um recorde de uma semana de antecedência. Nem todos os mestres fazem isso, mas apenas têm educação médica. “Os clientes mais importantes das cicatrizes têm cerca de 30 anos. Eles geralmente vêm para os lenços sobre as sobrancelhas, nas bochechas, nos ombros, nos lábios ou ao redor dos olhos”, diz Tatu -Mestre Ekaterina. – para que a cicatriz pareça o mais natural possível como uma lesão real, por exemplo, armas frias, uma garrafa quebrada. Seu colega Olga acrescenta que muitos viram filmes suficientes sobre mudanças de gangues. “Sim, pelo menos pegue os clássicos -” Você não pode mudar o local de encontro “, que tipo de rosto lá é Sharapov”, diz ela. Um dos clientes do salão, que já fez a terceira cicatriz no rosto e mencionou Vitaly, diz que começou tudo com a imitação de um jogador de futebol Beckham, que ganhou uma cicatriz nas sobrancelhas esquerda depois de uma disputa com um treinador . “Para mim, agora essa é uma maneira de expressão auto -expressão, onde quer que eu venha, eles se relacionam com maior atenção e respeito, ninguém vai cruzar, a garota acredita que eu sou um apoio confiável, estou feliz”, diz Vitaly.

No passado, essas incisões na pele podiam dizer muito sobre uma pessoa. Foto: GetTyimages

No salão da rua Tverskaya, antes de ele serem transferidos, uma conversa está sendo mantida com o cliente. “Temos um questionário, descobrimos por que uma varredura para uma pessoa que ele quer colocá -lo, que forma. Do médico sobre a ausência de contra -indicações e a ausência de iluminação do HIV, mesmo por contra -indicações: alergias, pelo contrário, tomando anticoagulantes , os clientes mais importantes, como regra, os corpos de muitos já estão decorados com tatuagens e cicatrizes no bolo.

Encontrei várias propostas no site da Avito ao oferecer mestres para simular uma operação cirúrgica, traços de armas frias. Outro mestre “é especializado” na imitação de traços de “armas de fogo, mordida de predadores”, mas um logotipo, e até uma fórmula pode fazer sobre a massa e a energia de Einstein ou o rack de Pitágoras.

Como você faz isso?

O processo de ajustar o corpo é muito doloroso para o cliente. Parece assustador do lado e só parece tortura medieval com a pele de uma pessoa viva. A ferramenta mais importante (obrigado não como na África antiga – uma pedra estúpida ou um bastão de madeira desajeitado) é um bisturi médico ou uma máquina de tatuagem sem tinta. Essas manipulações são mais realizadas sob anestesia local. Dependendo da espessura do desenho das cicatrizes, a profundidade de imersão de um dispositivo médico e o método para aplicar cicatrizes. Por exemplo, se o padrão tiver que ser côncavo, a parte superior da pele é simplesmente figuras concebidas …

A opinião do especialista

Segundo o cosmetologista, o dermatologista Tatyana Ballrano, a moda vem para cicatrizes e folhas. “Tatuagens e piercing são formas de expressão mais populares, menos dolorosas”, diz o especialista.

O psicólogo, especialista em trabalhar com psicopata, é de Maria Egorova que esse fenômeno está conectado a vários fatores de código: “Preenchendo o espaço da cidade com um tema militarista, incerteza interna, incerteza no futuro, um desastre no plano doméstico .

