Em Moscou, as regras para uso do metrô foram atualizadas

As regras atualizadas estabelecem que os passageiros não estão autorizados a abrir ou segurar as portas dos vagões durante as paradas. Você só poderá embarcar e desembarcar depois que as portas estiverem totalmente abertas e não atrasar a saída do trem.

É proibido circular em bicicletas, trotinetes, segways, hoverboards, monociclos, motociclos, ciclomotores e outros veículos nas estações e nos cruzamentos. Isso pode causar danos tanto ao motorista quanto aos demais usuários do metrô. Os veículos devem ser transportados em coberturas especiais para não sujar os passageiros e também para manter limpas as estações e vagões dos trens. A exceção são os carrinhos com crianças.

Passageiros educados já ouviam suas músicas em fones de ouvido sem nenhuma regra, mas para os ignorantes tiveram que prescrever isso

Os donos de animais de estimação também serão afetados pelas novas regras. Gatos, cães e outros animais devem ser transportados em transportadoras, sacos ou gaiolas. Cães-guia para cegos podem circular no metrô com coleira e acompanhar passageiros com deficiência visual e cegos.

Só é possível ouvir música e assistir vídeos ou filmes nas carruagens com fones de ouvido, para não incomodar outras pessoas. Beber e fumar, incluindo cigarros eletrônicos, são estritamente proibidos na área metropolitana.

No total, foram feitas alterações em mais de 30 pontos. Existe até uma regra que vale para tirar fotos em carruagens: agora só é possível tirar fotos sem flash e tripé. Você pode trazer mochilas e bolsas gratuitamente, mas para malas grandes é necessário um ingresso separado.

Caso encontre algum objeto ou bolsa sem dono, bem como pessoas suspeitas ou ações de hooligan, deverá informar um policial, guarda de estação ou maquinista.

“Todas as medidas são extremamente oportunas e necessárias, especialmente a proibição de scooters, porque todos estão cansados ​​de motoristas imprudentes e é realmente perigoso, especialmente para os idosos”, disse Mikhail Blinkin, professor da Escola Superior de Economia da National Research University, científico. diretor do Instituto de Economia e Política de Transportes, comentando as inovações: “É importante ensinar os passageiros a observar a ordem básica. Pessoas bem-educadas já ouviam suas músicas sem regras, mas para pessoas ignorantes isso tinha que ser prescrito. Para a maioria, todas estas regras são justas e razoáveis. não é oneroso.”

Segundo ele, é difícil administrar as infrações prescritas. Por exemplo, não está claro quem deve denunciar o transporte incorreto de um animal: os próprios passageiros ou o frentista devem fiscalizar o cumprimento de todas as normas. “Penso que não haverá multas e que as proibições prescritas serão suficientes para um número significativo de passageiros”, afirmou o especialista.