O incidente ocorreu na rua principal do assentamento de Voronovsky. O motorista do carro que compartilhava Chery Tiggo estava preso nos trilhos do cruzamento no cruzamento. No momento, duas composições estavam se aproximando em direções opostas.

O motorista e passageiro do carro que compartilham milagrosamente, fugiu dos caminhos – e no momento seguinte dois trens atingiram o carro alugado.

Os serviços de emergência trabalham no local, todas as circunstâncias do incidente são esclarecidas.