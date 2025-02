A aeronave dos EUA pousou no aeroporto de Vnukovo na noite de 13 de fevereiro, por volta das 22:50 Moscou, Time, deve De FlightTrar24. Atenção ao conselho virado “Agência”.

O negócio C-37B do Gulfstream, com um número de navio 09-0525, por volta das 12:00, voou da base aérea militar de Maria no estado de Maryland, nos Estados Unidos, após o qual ele desembarcou em Roterdã e depois foi para Moscou.

Quem exatamente estava a bordo é desconhecido. Analista Osint -a menchosint propostoPara que um alto funcionário da administração presidencial dos EUA possa voar no avião.

Antes, sabia -se que o russo Alexander Vinnik foi para a Rússia em 13 de fevereiro, libertado de uma prisão americana como parte de uma troca de prisioneiros entre Moscou e Washington. No entanto, Vinnik voou para Moscou através do turco Mitsubishi Challenger 850 (RA-67220).

O jato empresarial Gulfstream G650er voou para Moscou em 11 de fevereiro, associado a um Mensageiro de Trump especial no Oriente Médio de Steve Whitkoff. De acordo com a Casa Branca, Whitkoff deixou o espaço aéreo da Rússia juntamente com Mark Vogel, que foi libertado de uma conclusão em troca de Vinnik.

A Rússia e os Estados Unidos mantiveram a primeira fase de uma nova troca de prisioneiros. Publicado pelo professor americano Mark Vogel Este contrato é chamado de evidência de que Moscou e Washington estão prontos para falar sobre o término da guerra na Ucrânia