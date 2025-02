As informações soaram durante uma reunião do Conselho de Administração de resumir os resultados das atividades antes de 2024, que ocorreu na instituição estatal da Rússia FSSP em Moscou. Lembre -se de que a Lei dos Devedores permite estabelecer um saldo de fogo em suas contas. Para isso, é necessário enviar uma solicitação ao Serviço de Bailard. Isso pode ser feito usando o portal de serviços públicos. Ao mesmo tempo, como os especialistas enfatizam, nem todos os devedores podem usar o direito para manter o mínimo de auto -provisão. A Alimentação maliciosa não tem tanta chance. Essa medida também não se aplica nos casos de compensação por danos à saúde e em conexão com a morte do ganha -pão. Além disso, o devedor não poderá determinar uma barreira protetora se ele pagar danos causados ​​por um crime.

Em seu discurso no Conselho, o chefe da Diretoria Chefe do Serviço Federal de Jogro de Jogro em Moscou, Nikolai Konovalov observou que, em 2024, 4,9 milhões de procedimentos de execução de diferentes categorias foram concluídos e encerrados. A quantidade de fundos coletados para tais indústrias em favor dos colecionadores foi de 89,4 bilhões de rublos.

Observa -se principalmente que os funcionários do Metropolitan, no ano passado, trabalharam para restaurar os direitos dos funcionários. Portanto, o valor total dos fundos coletados para os salários foi de 484 milhões de rublos.

“No nível certo, é garantir a segurança dos juízes, participantes do processo e visitantes dos tribunais”, enfatiza o departamento. de paz, são protegidos pelos pratos de Moscou nos OPUDs. Em 2024, os edifícios e edifícios dos tribunais revelaram 3,8 mil objetos proibidos que representam uma ameaça potencial à vida e à saúde de juízes e participantes no processo.