Em Moscou, serão criadas áreas próximas às clínicas

“Não só os próprios edifícios das instituições médicas, que estamos reformando de acordo com o novo padrão de Moscou, terão uma nova aparência, mas também as áreas circundantes. Decoraremos os espaços com um só estilo: organizaremos áreas de lazer, calçadas confortáveis, iluminação e bancos”, observou Petr Biryukov. “A área total de melhoria será de mais de 65 hectares.”

Durante a obra, serão retiradas linhas aéreas, serão instalados esgotos adicionais e as próprias áreas serão divididas em zonas: necessidades domésticas, transporte, pedonal e lazer. Estradas e calçadas serão reparadas. Haverá depósitos para carrinhos de bebê e bicicletários. Todo o território estará sob videovigilância.

Está prevista a modernização do sistema de iluminação: mais de 1,6 mil postes de iluminação serão equipados com lâmpadas economizadoras e quase duas mil estelas informativas ajudarão na navegação nas áreas. Sempre que possível, serão criados cerca de 30 parques infantis com diversos equipamentos lúdicos para as crianças.

As áreas serão mobiliadas na fase final. No total, serão plantadas mais de 550 árvores e mais de 5,1 mil arbustos próximos às clínicas, todos hipoalergênicos.