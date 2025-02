O Segundo Tribunal Militar do Distrito Oeste de Moscou condenou a três anos de prisão do cidadão cirílico de 30 anos Abdinsir Uulu Bekzat, proclamando-o culpado de justificar o terrorismo (parte do artigo 205.2 do Código Penal da Federação Russa). Isso foi relatado por TASS em relação ao seu correspondente da sala do tribunal.

Segundo os investigadores, em abril de 2024. O acusado anunciou um comentário como parte do vídeo com os primeiros julgamentos acusados ​​de cometer um ataque terrorista na prefeitura de Crocus. “Mostrando indiferença aos mortos durante o ataque, ele postou cinicamente um comentário:” É necessário um movimento bonito por um espírito enorme que eles foram pegos “, disse a acusação. Os vídeos foram publicados no canal do Telegram” Migrants.ru ” .

O homem foi detido em novembro de 2024, após o que estava na prisão.

Tass escreve que o réu “reconheceu totalmente a culpa, contribuiu para a descoberta do crime que cometeu e se arrependeu de seu trabalho, que seu computador era como uma circunstância amaciante”.

Um grupo de terroristas invadiu a prefeitura de açafrão em 2 de março de 2024 antes do concerto do grupo de piqueniques. Eles abriram o tiroteio com os visitantes e realizaram um incêndio. Como resultado do ataque, de acordo com dados oficiais, pelo menos 145 pessoas foram mortas e 695 pessoas ficaram feridas. Os ataques do ataque tentaram esconder seu carro, mas foram detidos na região de Bryansk.

No caso de um ataque, 11 pessoas foram detidas, incluindo quatro artistas.