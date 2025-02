O incidente ocorreu por volta das 18h. Um morador local de 40 anos, registrado em uma clínica psiquiátrica, atacou uma mulher que foi ao jardim de infância para sua neta. Os jovens que estavam no bairro notaram o que aconteceu e deduziram a atenção do agressor. Em resposta, o homem começou a ameaçá -los com uma faca.

Testemunhas oculares imediatamente chamaram a polícia. O homem foi mantido e entregue a uma instituição médica psiquiátrica.