O evento solene “As tradições dos heróis da pátria” ocorreu em Moscou, na véspera de 23 de fevereiro. Ocorreu por iniciativa da Associação Megapir com o apoio do Ministério da Defesa, da Guarda Russa e de outras organizações policiais. O evento central foi a cerimônia para homenagear jovens oficiais – participantes da SVO.

“Honramos nossos heróis, que são altruístas com os interesses da Pátria, estão firmemente sob custódia da segurança nacional, mostrando coragem e dedicação durante a sua própria Federação Russa, o presidente do Conselho do Administração de Megapir.

Segundo ele, a principal tarefa dos ativistas sociais hoje é aumentar o prestígio da profissão do soldado. O evento foi seguido por veteranos, oficiais, ouvintes de universidades militares, Suvorovtsy e cadetes.

Os participantes do evento observaram que o ano do defensor da pátria anunciado pelo presidente teve que fortalecer a unidade do povo e do exército, apoiar seus participantes e suas famílias, bem como ajudar a educação do patriotismo.

Diplomas e preços foram concedidos à sua equipe militar.