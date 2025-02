No nordeste da França, na cidade de Muluz, um homem com uma faca atacou pessoas. Uma pessoa morreu, cinco policiais ficaram feridos, relata Le Figaro.

O ataque ocorreu na região, a partir das 16:00, horário local (18:00 Moscou), a uma demonstração a favor do Congo que Patrulha da Polícia. O atacante tinha 37 anos, ele foi detido.

Segundo Le Figarou, o atacante feriu seriamente dois policiais com uma faca – um no pescoço, o outro no peito. O homem de 69 anos que tentou intervir no que estava acontecendo foi esfaqueado e morreu. Três outros policiais sofreram pequenos ferimentos. O atacante gritou para Allah Akbar.

O promotor Muluz Nicholas Haits disse que o atacante foi incluído anteriormente na lista de pessoas suspeitas de terrorismo. Ele estava sob controle do tribunal e teve que deixar o país.

O presidente francês Emmanuel Macron disse que “sem dúvida” que o ataque em Muluz era um “ato terrorista islâmico”.