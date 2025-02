O carro colidiu com uma multidão de pessoas na cidade alemã de Munique, disse o tablóide de Bild.

Na polícia Confirmado O fato do incidente disse que há vítimas como resultado do incidente. Segundo Bild, 15 pessoas ficaram feridas. Uma das testemunhas oculares disse que o carro estava deliberadamente esgotado para as pessoas. Não há confirmação dessas informações.

De acordo com dados preliminares, as pessoas em que o carro caiu foram participantes em uma reunião da União Verdi.