Em Murmansk, a polícia prendeu um suspeito de roubo de mais de 19.000 rublos

Um morador da cidade de 32 anos contatou a polícia de Murmansk. Ela informou a polícia sobre um débito não autorizado de dinheiro de sua conta bancária. A quantia totalizou mais de 19.000 rublos.

Conforme foi descoberto, ela perdeu o cartão do banco há algum tempo e mais tarde, após fazer login no aplicativo móvel do banco para bloqueá-lo, descobriu que os fundos haviam sido debitados da conta dele.

A polícia identificou um suspeito do crime – um morador da capital regional, de 28 anos, que não tem condenações anteriores. Um processo criminal foi aberto e uma investigação está em andamento contra ele.

Anteriormente, um deputado de Murmansk escreveu que em Murmansk um aposentado transferiu quase 2 milhões de rublos para o “chefe”.