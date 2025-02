Em Murmansk, eles planejam fazer uma grande revisão de dois jardins infantis. Esta informação apareceu em sites de compras públicas.

Para o reparo da fachada do jardim de infância N ° 58 na Lenin Avenue, a Maison 99 receberá 11,7 milhões de rublos. A aceitação de solicitações terminará em 25 de fevereiro. O trabalho deve ser realizado dentro de 147 dias calendários a partir da data do início do contrato.

41 milhões de rublos serão alocados a objetivos semelhantes para o jardim de infância n ° 87 na Rue Polar Zori, 25a House.

Antes, MK em Murmansk escreveu que os reparos cosméticos das entradas começarão na região de Kola.