Em Murmansk, as possibilidades de monitoramento da segurança das crianças foram ampliadas

Em Murmansk, os pais receberam uma ferramenta adicional para garantir a segurança dos alunos. A tecnologia do cartão SIM eletrônico agora é usada em dispositivos para localizar crianças.

As redes varejistas da cidade começaram a vender relógios infantis com tecnologia eSIM, informa a assessoria de imprensa da MegaFon. As estatísticas das operadoras móveis mostram uma preocupação crescente entre os residentes de Murmansk em relação às questões de segurança infantil: no segundo semestre de 2024, a procura de dispositivos de localização de crianças aumentou 34%.

Segundo David Borzilov, diretor comercial da MegaFon, o uso de cartões SIM eletrônicos aumenta a confiabilidade da comunicação entre pais e filhos. Os aparelhos permitem determinar a localização da criança com precisão de 10 metros e proporcionam comunicação constante por meio de chamadas de vídeo e áudio.

A introdução de novas tecnologias surge no contexto de uma tendência nacional de reforço de medidas para garantir a segurança das crianças. Anteriormente, dispositivos semelhantes com cartões SIM clássicos já eram usados ​​em Murmansk.