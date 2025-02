Em Murom, um pescador de bacon foi detido

As informações foram confirmadas no Serviço de Polícia Linear. Um cidadão da região de Nizhny Novgorod foi encontrado no Oka em Murom.

O pescador de 55 anos pegou o peixe com a ajuda de equipamentos de pesca proibidos. Aparentemente, estamos falando de redes: um caso semelhante já estava em janeiro deste ano no mesmo local. A polícia pegou a captura e o equipamento, agora a questão do início de um caso criminal está sendo definido.