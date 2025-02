Em Mytishchi, uma mulher morreu e neta em um incêndio em um sanatório "Birchgrove"

Segundo o escritório, o incêndio ocorreu na casa em uma rua de drenagem na vila de Afanasasovo. Segundo fontes abertas, este é o território do Birch Grove Sanatorium. Ele dos edifícios, de acordo com informações não oficiais, é um albergue para os funcionários e suas famílias. Foi lá que ocorreu um incêndio.

O epicentro foi ocupado pela família nos quartos – um homem com sua esposa, dois filhos e sua avó. Como resultado do incêndio, uma mulher de 62 anos e sua neta de 3 anos morreram. O chefe da família foi urgentemente levado para cuidados intensivos. Tudo está bem com sua esposa e outra filha da vítima.

Uma verificação é realizada nesse fato, todas as circunstâncias da situação de emergência são determinadas.