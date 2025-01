Em Naryan-Mar, eles conversaram sobre o inverno de pequenos cisnes do Okrug Autônomo de Nenets em Slimbridge

Vamos contar como os cisnes se comportaram nas últimas 2 semanas, de acordo com a página oficial da reserva natural Nenets em Contato.

Na noite de sexta-feira, 3 de janeiro, chegaram três pássaros:

1- “Doodled”, que passa o inverno em Slimbridge há seis anos. Ela estava em parceria com um homem chamado “Orkney Reid”. Porém, no inverno passado, “Doodled” chegou sozinho com três filhotes.

2 – “Bolscote”, esta é a sua terceira visita. Ela chegou a Slimbridge em 2023 com seus pais “Orkney Reid” e “Doodled”.

3 – E por fim, “Grubby” também é sua terceira visita. Quando foi visto pela primeira vez estava muito sujo, daí o seu nome, que significa sujo, desleixado!

Na quarta-feira, 8 de janeiro, a equipe do WWT conseguiu capturar 10 pequenos cisnes para verificar sua saúde e aná-los. A equipe também capturou e cercou um cisne bravo. O pesquisador Steve observou que este é apenas o segundo cisne bravo a ser anilhado no WWT Slimbridge em seus 27 anos no WWT.

Sexta-feira, 10 de janeiro. Foram contados 71 cisnes pequenos, mais um cisne bravo. As novidades da noite foram um par de ‘Bubbly’ e ‘Soapy’, um single ‘Bolitho’ e uma garota de um ano que ainda não foi nomeada. Na noite de terça-feira, 14 de janeiro, chegou um novo casal: mãe e filho “Chappellerie” e “Chaparral”. Durante o inverno de 2020/2021, “Chellerie” foi mãe solteira com um filhote “Chaparral”, desde então volta com ela todos os anos.

Chegou também um par de “Furry” e “Furrow”, que estão juntos desde o inverno 2023/2024. “Furry” passa o inverno em Slimbridge desde o inverno de 2012. Ela teve vários parceiros ao longo dos anos, incluindo “Choc”, depois “Twisting” e depois “Downy”. E chegou um novo cisne para Slimbridge, que se chamava “Campine”. Hoje, o número total de pequenos cisnes aqui é de 75 pássaros.