Em nome do assassino, Pushkin encontrou um erro

Petersburg -Lawyer Julia Konovalova tenta corrigir o erro que se arrastou para os documentos do estado. Ele diz respeito à morte no jogo de Alexander Pushkin. Lá foi chamado o assassino do poeta Dantes E., embora ele seja na verdade Georges Charles Dantes.

Estamos falando sobre o decreto do governo de 2001, a Ordem do Ministério da Cultura de 2017 e a remoção do Comitê de Controle do Estado, o uso e a proteção dos monumentos da história e da cultura de São Petersburgo. Ele relata a aprovação dos limites e o regime do uso do território do patrimônio cultural do significado federal “o lugar onde o poeta Pushkin, como com Dantes E. foi realizado em 27 de janeiro de 1837”.

Talvez alguém que compilasse este documento tenha correlacionado o participante do duelo Pushkin com Edmone Dantes, o personagem principal do romance “Conde Monte Cristo”, de Alexander Dumas. É por isso que o erro apareceu no documento.

Foto: Do ​​arquivo de Yulia Konovalova

Como diz a advogada Julia Konovalova, ela acidentalmente Eu vi esse fato e decidi corrigir o erro. Eu escrevi para Kgiop e foi a iniciativa pública. Ela foi respondida que eles não puderam corrigir o erro no documento até que fossem tomadas mudanças na decisão do governo. Eles prometeram relatar o problema no Ministério da Cultura da Rússia.

O tempo continua, mas o erro não é corrigido. Julia Konovalova já enviou outra solicitação este ano.

Em 8 de fevereiro de 1837, um duelo foi realizado em São Petersburgo entre Alexander Pushkin e Georges Charles Dantes. O jogo foi provocado por cartas anônimas, que contém uma dica da infidelidade da esposa do poeta.

Eles dispararam a uma distância de 20 passos, a barreira estava dez passos. Foi permitido atirar de todas as distância no caminho para a barreira.

Dantes feriu Pushkin no estômago. Em resposta, Alexander Sergeyevich Dantes machucou facilmente sua mão. Dois dias depois, Pushkin morreu em casa – na pia do dique. Um monumento foi erguido no local do jogo – no cruzamento de Kolomiazhsky Prospekt e na linha ferroviária da direção de Sestroretsky.