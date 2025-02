O projeto para substituir os vitrais do século XIX em Notre Dame-de-Pari à criatividade dos artistas contemporâneos, iniciada por Emmanuel Macron, causou disputas violentas. Até a restauração de toda a catedral, que durou cinco anos e foi acompanhada por muitas dificuldades, passou em comparação com a de acordo. Diz um correspondente comercial na França Alex Tarkhanov.

Emmanuel Macron fala sobre os novos vitrais à direita do canteiro de obras em dezembro de 2023. Anteriormente, ele falou repetidamente sobre o uso de artistas contemporâneos durante a restauração das obras. Se, por meio de um incidente trágico, em nosso tempo que Notre Dame-de-pari teve que ser reconstruído, por que não deixar um vestígio do século 21 nele, como uma vez o restaurador da catedral de Eugene Viol-Duk deixa a trilha de seu Século XIX?

As disputas sobre a substituição do espião por um moderno e fervendo há cinco anos foram resolvidas em favor da reprodução literal do antigo. Em Paris, o trabalho de Viol-Le-Duke, que não era estranho para incorporar suas fantasias sobre o gótico, reviver o trabalho do gótico. Reconheceu -se que seu derramamento, quimeras e estátuas de teto se tornaram parte integrante da imagem da catedral. As novas invasões do novo sistema de iluminação e móveis litúrgicos modernos desenvolvidos pela Guillaume Bard. Mas agora estamos falando de um grande projeto para criar novos óculos coloridos da fachada sul. Aberturas leves com uma área total de 121 metros quadrados. M são fechados pelos óculos feitos de acordo com os esboços dos esboços de Viol-Le-Duke. Eles estão planejados para serem substituídos pelas obras de um artista contemporâneo.

Como resultado da competição em interior, com a participação de sete mestres, o comitê sob a liderança do diretor honorário do centro de bombeamento Bernard Britten e Philip Jost, presidente da instituição estatal Restatir Notre Dab (“Restauração de Notre Dam”), eleito A mesa da mulher francesa Claire. Ela ofereceu grandes composições figurativas e paleta feitas de turquesa, amarelo, rosa e vermelho. Seu parceiro, sob as condições da concorrência, deve ser a oficina de vitrais Simon-Marc de Reims. Fundada há quase 400 anos, este seminário é conhecido por seu trabalho em catedrais. Dentro do projeto, as janelas coloridas para seis capelas no navio lateral do sul devem ser criadas. “No começo, eu me perguntava se estava certo. Há grande coragem nesta ordem, pois ela se destina a uma construção antiga e amada “, diz a Tabela Claire, que agora vive nos Estados Unidos.

O projeto, cujo preço é estimado em 4 milhões de euros, foi aceito com hostilidade.

De fato, as janelas de vidro coloridas criadas no século 19 sobreviveram após o incêndio na noite de 15 de abril a 16 de abril de 2019 e foram cuidadosamente limpas com restauradores. Essas janelas de cinco metros, como derramamento, como quimeras, tornaram -se parte da herança histórica ao longo dos anos e sua substituição por obras contemporâneas contradiz os princípios da Carta Veneziana de 1964, assinada pela França.

O forte trabalho de Claire é muito ativo, dramático, imaginativo. Em sua primeira composição, os apóstolos são retratados pelas cabeças de suas cabeças em oração diante do Pentecostes. Esse enredo é surpreendentemente diferente dos ornamentos geométricos e florais do pára-brisa de vidro de vitral de Viol-Le-Duka, que deliberadamente os tornou “anônimos” para que eles não se distraiam da arquitetura da catedral. Muitos especialistas acreditam que a própria idéia de desmontar as janelas do século XIX é imoral.

Os críticos prestam atenção ao custo do projeto. Dezenas de edifícios históricos na França precisam de restauração, e as autoridades estão prontas para alocar milhões para novas janelas coloridas, em vez de usar esses fundos para projetos de resgate de herança de emergência. Além disso, não há permissão oficial de trabalho até agora. Isso duvida da possível instalação dos trabalhos da cadeira de Claire, por mais boa ou ruim – o Estado pode gastar dinheiro em sua produção e atender a obstáculos legítimos durante a instalação.

Os defensores do projeto explicam que o novo trabalho “será apenas 5% da área, com mais de 120 vitrais instalados na catedral e datados do século XII – XX”.

As disputas são até refletidas nas exposições de museus. O “Notre-Dam-de-Pari: Spoom for Stained Glass (1935-1965)” no Museu de Vidro de Vidro em True sem fazer conclusões distantes, sobre duas tentativas de substituir as janelas Viola-Leuk-Duke que a Igreja já fez realizado no século passado. O primeiro foi realizado em 1939: então as novas janelas coloridas foram instaladas, mas foram forçadas a desmontar sob a pressão dos defensores do passado. O segundo terminou com o sucesso: em 1962-1965, o artista Jacques Le Chevalier decorou o dinheiro de Notre-da com três grandes vitrais.

O arcebispo de Paris Laurent Ulrich apoiou o projeto da tabela de Claire, embora muito restrita, o ministro da Cultura Rashid e o presidente Macron exigiu a implementação. O Comitê Nacional de Patrimônio Cultural e Arquitetura é decisivamente oposto. No entanto, sua opinião é apenas uma natureza consultiva; portanto, as autoridades esperam a arte contemporânea da “igreja” em 2026.