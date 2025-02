Na vila de Shakhty, no 28º Distrito da Cidade de Novomoskovskvsk, a região de Tula, a direção principal do Ministério da Emergência da Rússia para a região, foi registrado um incêndio, que ocorreu em uma estrutura inexplicável. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do departamento.

A liquidação do incêndio foi envolvida em 9 funcionários do Serviço de Incêndio e Resgate e 2 unidades de equipamentos especiais. Não houve vítimas durante a extinção.

Antes, “Mk in Tula” escreveu que, no primeiro dia do último mês de inverno deste ano, em 1º de fevereiro, na região, um apartamento, “abandono” e uma casa queimada durante incêndios.