Em Novosibarska, o comentarista de esportes Roman Skvortsov entrou em terapia intensiva após o ataque

O comentarista de esportes Roman Skvortsov entrou na unidade de terapia intensiva de um dos hospitais de Novosibirsk em 9 de fevereiro, disse o tetor de Dmitry Guberniev.

Inicialmente, Guberniev escreveu em seu canal de telegrama que a “situação é séria”, não dando detalhes. Após a atenção da mídia, Guberniev determinou que Skvortsov estava ciente, e sua condição foi estabilizada.

Roman Skvorts, de 49 anos, foi hospitalizado com um ferimento na cabeça em 9 de fevereiro, ele já sentiu seus sentidos, disse Tass no hospital.

Jornalista “Sports Express” Arthur Khairullin declaradoQue Skvortsov poderia ir à rua. Base de canal de telegrama relatadoEle descobriu esse Skvortsov na noite de 8 de fevereiro, perto de uma das instituições sobre o prospecto de Krasnoye. Supõe -se que um comentarista esportivo possa ter um confronto com a Sociedade dos Jovens que estavam nessa instituição. Segundo a base, o próprio Samrtsov não se lembra do que aconteceu com ele.

Uma partida entre a KHL Stars foi realizada em Novosibarska, 8 e 9 de fevereiro.