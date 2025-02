Em Novosibirsk, eles criaram uma biocorrente para suprimir o coronavírus

Conforme relatado TASSOs pesquisadores conseguiram obter conexões capazes de inibir uma ampla gama de tribos de vírus SARS-CoV-2, mas ao mesmo tempo menos tóxicas do que eram conhecidas anteriormente.

O coronavírus continua circulando na população humana, todas as novas mutações aparecem, o que pode levar a erupções de incidência. E o uso de conexões naturais para combater o patógeno traiçoeiro é considerado uma área promissora. O ácido condicional, uma substância biológica com atividade antimicrobiana, anti -tumoral, anti -inflamatória e antiviral, no entanto, tem uma alta toxicidade em relação aos organismos e células. Para resolver esse problema, foram exibidas conexões com propriedades aprimoradas.

Os cientistas resolveram um derivado de condição ácido com a participação de vassoura durante o experimento de metanol, depois foi adicionado um pó cristalino baseado em metano, nitrogênio e enxofre lá. Essa mistura foi misturada por uma hora a uma certa temperatura e depois diluída com água. O sedimento resultante foi filtrado e seco.

Para anexar a eficácia de uma nova substância à cultura de células, foram utilizadas seis tribos de coronavírus: Ujan, um tronco delta e quatro tribos relacionadas a Omcron. Este último, conforme relatado com referência aos autores de patentes, hoje substituíram completamente todas as outras opções de coronavírus.

Os dados obtidos como resultado do experimento: a nova ferramenta tem atividade em relação a uma ampla gama de cepas SARS-CoV-2, de modo que uma diminuição no título na criação celular garante uma diminuição no título. A substância pode ser usada em biologia molecular, bioquímica, medicina e farmacologia.