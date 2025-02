Em Omsk, um aposentado vendeu um apartamento e deu dinheiro a fraude"Minha coleção"

Um omichka mais velho voltou -se para as agências policiais para obter ajuda. Ela disse que em agosto do ano passado uma pessoa desconhecida a ligou e ofereceu um desconto em serviços móveis.

“A segunda ligação provavelmente foi do pesquisador: ele relatou a mulher que ela havia falado com um fraudador e agora seus acumulações iriam aos custos de outra pessoa”. relatório O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia na região OMK. – Para economizar dinheiro, era necessário seguir claramente as instruções do oficial do FSB.

Em primeiro lugar, os golpistas convenceram o aposentado a remover todas as suas economias do caixa eletrônico para mudar para uma “conta segura”. Eles então persuadiram a preparar um apartamento com dois quartos à venda para “salvar imóveis de vigaristas”.

Em dezembro de 2024, o aposentado vendeu um apartamento por 3,3 milhões de rublos. Ela transferiu todos os recursos sobre a direção dos chamadores para o “colecionador”. Como resultado, o Omichka deixou sobre a cabeça sem um teto. E somente depois de solicitar conselhos de corretores, ele percebeu que ela foi enganada.

A pesquisa continua.